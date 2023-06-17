В «Пирелли» ответили Расселлу на предсказания об авариях без термочехлов

Главный инженер «Пирелли» Симоне Берра отреагировал на слова пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, который призвал не отказываться от термочехлов для подогрева шин.

После тестов в Барселоне Расселл отметил, что к пятому повороту шины были в рабочем окне, но выразил обеспокоенность тем, что в более прохладных условиях возможны проблемы, которые потенциально приведут к авариям.

«Мы считаем, что шины пригодны для гонок, в противном случае мы бы не предлагали их для оценки. Да, их можно использовать. Первый сектор может быть сложным, но в остальном всё в порядке. Очевидно, что гонщикам нужно задуматься об отличиях при отказе от термочехлов, поэтому им нужно подходить к заезду по-другому. В холодных условиях разогреть шины сложнее, но это лишь вопрос того, чтобы проехать первый сектор осторожнее. Уже сейчас во втором и третьем секторах время прохождения круга соответствует времени в тех случаях, когда используются термочехлы. Так что всё заключается в управлении первыми несколькими поворотами. Нужно изменить манеру вождения на первом круге, адаптировать свой стиль, чтобы шины не зернились», — приводит слова Берры The Race.