Нико Хюлькенберг вызван к стюардам за превышение скорости под красным флагом

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг попал под расследование со стороны стюардов Гран-при Канады Формулы-1. Судьи установили, что когда после аварии пилота «Макларена» Оскара Пиастри в третьем сегменте квалификации Гран-при Канады были вывешены красные флаги, то немецкий пилот не уложился в минимальное допустимое время, то есть в дельту, которая автоматически определяется стандартным блоком управления двигателя согласно указаниям ФИА.

Хюлькенберг показал в квалификации второй результат, уступив только Максу Ферстаппену, однако теперь место пилота «Хааса» на первой лини стартовоё решётки оказалось под угрозой.