Нико Хюлькенберг вызван к стюардам за превышение скорости под красным флагом
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Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг попал под расследование со стороны стюардов Гран-при Канады Формулы-1. Судьи установили, что когда после аварии пилота «Макларена» Оскара Пиастри в третьем сегменте квалификации Гран-при Канады были вывешены красные флаги, то немецкий пилот не уложился в минимальное допустимое время, то есть в дельту, которая автоматически определяется стандартным блоком управления двигателя согласно указаниям ФИА.
Хюлькенберг показал в квалификации второй результат, уступив только Максу Ферстаппену, однако теперь место пилота «Хааса» на первой лини стартовоё решётки оказалось под угрозой.
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