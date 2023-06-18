Сайнс, дважды Цунода и ещё три пилота под расследованием после квалификации ГП Канады

Стюарды Гран-при Канады Формулы-1 начали расследование целого ряда инцидентов по итогам квалификации в Монреале.

В частности речь идёт о многочисленных блокировках по ходу сессии. Карлос Сайнс в конце первого сегмента предположительно помешал Пьеру Гасли, а Юки Цунода также в ходе Q1 создал помехи сразу для двух пилотов — сначала для Шарля Леклера, а затем для Нико Хюлбкенберга.

Во втором сегменте Лэнс Стролл предположительно помешал Эстебану Окону. Если все эти нарушения будут подтверждены, то за каждое из них провинившимся пилотам угрожает потеря трёх позиций на стартовой решётке (соответственно, Цунода может потерять шесть).

Кроме того, под расследованием оказалась команда «Уильямс»: после третьей практики она не вернула должное число комплектов шин с машин Александера Албона и Логана Сарджента.