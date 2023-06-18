Штайнер отреагировал на второй результат Хюлькенберга в квалификации Гран-при Канады

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал второй результат Нико Хюлькенберга в квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

«Нико пересёк черту за две секунды до красного флага. Если ты упорно работаешь, то зарабатываешь удачу. Нико долгое время в Ф-1, но ему никогда не везло, он никогда не оказывался в нужной машине в правильный момент.

Все сегодня хорошо поработали. После Барселоны мы знаем, что наш гоночный темп не был отличным. Надеюсь, мы сможем сохранить машину в топ-10 и набрать какие-то очки. Старт со второго места — неплохая исходная позиция.

Вчера Нико не проехал длинной серии кругов из-за проблем с мотором, так что всё завтра будет для него сюрпризом. Нам просто нужно иметь достойный гоночный темп, чтобы мы смогли оставить людей позади, а затем у кого-нибудь возникнут проблемы с прорывом, как это было в Барселоне. Мы не можем сделать чего-то необычного со стратегией или шинами", — приводит слова Штайнера Sky Sports.