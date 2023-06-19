Оруджев прокомментировал аварию Расселла на Гран-при Канады

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался об аварии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла во время Гран-при Канады, который завершился в минувшие выходные в Монреале.

«Вообще, я бы сказал, что Джорджу не повезло. Да, ошибся и подскочил на поребрике. Но не рассчитал, что там, куда он попал, так грязно. Сорвало резко и уже совсем рядом со стенкой. На этот же поребрик попал и Макс в конце гонки, но его не вынесло так широко. А машина крепкая. Очень удивлён, что дальше ещё 40 кругов проехал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Расселл не смог завершить гонку, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин». Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.