Как Расселл угодил в аварию, тормозят ли Переса и пора ли увольнять де Вриса? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Канады Формулы-1, который завершился очередной победой Макса Ферстаппена.

Конкуренты правда приближаются к «Ред Булл» или это разовая история?

Если посмотреть на разрывы, то все команды стали ближе. Даже «Феррари» на убитом «медиуме» не сильно отставала. Думаю, это связано с тем, что трассу не накатали и все больше скользили. Или же просто специфика трассы, что все машины ближе. На более традиционном автодроме разрыв увеличится. Но какой-то шаг к «Ред Булл» и «Мерседес», и «Астон» сделали.

Как объясните аварию Расселла и удивлены ли, что он смог продолжить гонку?

Вообще, я бы сказал, что Джорджу не повезло. Да, ошибся и подскочил на поребрике. Но не рассчитал, что там, куда он попал, так грязно. Сорвало резко и уже совсем рядом со стенкой. На этот же поребрик попал и Макс в конце гонки, но его не вынесло так широко. А машина крепкая. Очень удивлён, что дальше ещё 40 кругов проехал.

Что случилось со скоростью Переса? Вряд ли же его так сильно тормозит команда?

Нет, специально никто его не тормозит. Но машину будут делать под более быстрого пилота, раз это быстрее. А другому придётся больше подстраиваться. Ну и, в конце концов, не надо требовать от Переса быть Максом, он не Макс. Банально Ферстаппен лучше Переса, и пора перестать удивляться, что там такая разница.

В квалификации Леклер просил поставить слики, а команда потребовала поставить время на промежуточных — кто прав? И должен ли Шарль требовать, чтобы делали, как он сказал?

На мой взгляд, решение было неплохим. Ферстаппен и Алонсо тоже сначала поставили время на промежуточных. Вопрос, почему на «софте» он не показал достаточно хорошее время. Но да, для разнообразия в «Феррари» могли бы послушать пилота.

«Феррари» сильно провела гонку — пора надеяться на камбэк «Скудерии»?

Повторюсь: по темпу все были ближе друг к другу, чем обычно. Но в моменте казалось, что незаезд в боксы под сейфти-каром — это ошибка. Думаю, в «Феррари» сами удивились, увидя, как другие пилоты не могут пройти Албона. И всё же если мы смотрим на четыре топ-команды («Ред Булл», «Мерседес», «Астон» и «Феррари»), на «Феррари» в следующих гонках я бы не поставил.

Стролл опять много проиграл Алонсо. Можно ли представить, чтобы папа убрал Лэнса в конце сезона?

Нет, конечно! Просто нет.

Не стоит ли слабым командам осознанно делать машины под несколько трасс в год — Монца, Монреаль — чтобы на них брать очки за счёт хорошей «максималки»?

Хорошая задумка, но это лотерея. Никто не будет ставить на 2 гонки из 23. Мало ли, именно на этих гонках техника подведёт и будет сход. Плюс инженеры есть инженеры: они выжимают максимум из того, что имеют. Так что не думаю, что кто-то так спланированно сделал.

Кто виноват в жёсткой контактной борьбе Магнуссена и де Вриса?

К Магнуссену нет претензий. Он никого не вывозил и колёса не блокировал. К Нику такие вопросы есть. Сначала сильно «вывез» соперника в первом повороте — думаю, для него стало сюрпризом то, что Кевин смог остаться бок о бок в первом повороте. А вот второй момент — тут голландец просто не рассчитал торможение на грязной стороне трассы.

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Ник проехал ещё несколько Гран-при — он достоин Ф-1 или уже пора убирать?

Ну, с дивана легко сказать, что недостоин. Но «Ред Булл» — это жёсткая система. Могут убрать в один момент. Многое зависит от того, что происходит за кулисами. Они точно в какой-то момент решат, достоин или нет.

Должны ли в Ф-1 штрафовать за манёвры, как у Норриса, когда он перед заездом в боксы оттормаживался позади напарника?

Конечно, должны. Помню, уже были такие моменты, и да, за такое надо наказывать. Это же по сути блокировка. Тебя под жёлтыми не могут обогнать. То есть ты сознательно замедляешь соперников, а они бессильны. Всё заслуженно.

При этом глобально Норрис — просто красавчик! Я бы ему -5 секунд дал за старания и экшен! Он потрясающе обгонял. Даже уже абсолютно не нужная атака на Окона на последнем круге, которая ничего не решала, а делала хуже… Но Ландо все равно попытался. Ну какой молодец, а! Настоящий гонщик. Думаю, если бы не Албон, то гонщика дня стоило дать ему.