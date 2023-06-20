Ральф Шумахер: Леклеру стоит присмотреться к «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне аналитик Ральф Шумахер предположил, что пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру стоит присмотреться к месту в «Астон Мартин», если он решится покинуть «Скудерию».

«До сих главной альтернативой для Шарля называли «Мерседес», но Хэмилтон почти наверняка продлит контракт, так что этот вариант не очень актуален. Я думаю, что Леклеру стоит присмотреться к «Астон Мартин». У Алонсо контракт до конца 2024 года, но команде нужен и второй сильный гонщик, так как Стролл не справляется. Это приемлемый вариант для Леклера, особенно с учётом того, что «Астон Мартин» перейдёт на моторы «Хонды» в 2026 году», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Шарль Леклер в нынешнем сезоне набрал 54 очка и располагается на седьмом месте в общем зачёте пилотов.