Леклер объяснил, почему пока не согласен с разговорами о прогрессе «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что считает разговоры о прогрессе команды после выступления на Гран-при Канады преждевременными.

«Совершила ли команда прорыв в работе с шинами? Я был бы осторожен с подобным высказыванием, потому что, как по мне, работа с шинами не стала ни для кого проблемой. Кажется, что всё хорошо, но, опять же, трасса в Канаде крайне специфична, поэтому я бы дождался Австрии, прежде чем подтверждать то, что мы увидели на этих выходных.

Мы смогли дать отпор Пересу, потому что были быстры, и это здорово. Мы движемся в правильном направлении, но давайте дождёмся Гран-при Австрии», – приводит слова Леклера издание Motorsport Week.

Ранее Фредерик Вассёр высказался о выступлении итальянского коллектива в Канаде.