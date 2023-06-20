Сын Жана Алези потерял место в Супер Формуле после разворота на первом круге

Сын бывшего гонщика Формулы-1 Жана Алези Джулиано Алези лишился места в гоночной серии Супер Формула в составе команды TOM's после очередного невыразительного выступления, сообщает Motorsport.
По информации источника, руководство TOM's приняло решение перевести Алези в серию Super GT. Уже на следующем этапе Супер Формулы его заменит японский пилот Юкио Сасахара, ранее представлявший TOM's в Super GT.
В минувшие выходные Джулиано Алези не смог завершить гонку в рамках Супер Формулы. Уже на первом круге пилот не справился с управлением, его болид развернуло, в результате чего произошла авария.
За первые пять этапов чемпионата Алези лишь дважды смог финишировать, набрал только три очка и занимает 17-е место в общем зачёте пилотов Супер Формулы.
Джулиано Алези продолжит представлять TOM's в гоночной серии Super GT.
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