Риккардо назвал «сказкой» вариант завершить карьеру за рулём «Ред Булл»

Бывший пилот «Макларена», а ныне резервист «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо заявил, что вариант завершения карьеры в статусе основного пилота «Ред Булл» был бы для него «сказочным».

«Перспектива выступления в основе «Ред Булл»? Для меня это было бы похоже на сказку. Честно говоря, завершить карьеру здесь было бы сказочным вариантом. Если бы я мог сделать всё по-своему.

Но посмотрим. Возможно, мне придётся немного поработать перед этим, но вернуться сюда действительно приятно», — приводит слова Риккардо Racingnews365 со ссылкой на ESPN.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отмечал, что австралийский резервист команды Даниэль Риккардо не способен конкурировать с боевыми пилотами Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.