Сейвуд — о будущем Переса в «Ред Булл»: ходят слухи, что Риккардо вновь обрёл свою силу

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд сообщил, что будущее пилота Серхио Переса в «Ред Булл» под вопросом.

«Ходят неизбежные слухи о Серхио Пересе. Месяц назад мексиканец рассматривал себя в качестве претендента на титул чемпиона мира после Баку, где он выиграл свою вторую гонку за четыре заезда. Тогда он отставал от Ферстаппена в чемпионате всего на шесть очков (93-87). Четыре гонки спустя Ферстаппен прибавил 102 очка, выиграв все четыре, в то время как Перес набрал всего 39 очков. Таким образом, счёт сейчас 195-126.

Фернандо Алонсо вплотную приблизился к Пересу, да и Льюис Хэмилтон не сильно отстаёт. Перес испытывает трудности, хотя у него лучшая машина. За 52 гонки с тех пор, как Серхио присоединился к команде, он выиграл пять раз, а Макс Ферстаппен — 31. Опасность для Переса в том, что в работе доктора Хельмута из «Ред Булл» было много случаев, когда дело доходило до увольнения гонщиков, не показывавших тот уровень, который они, по его мнению, должны показывать.

В то же время в империи «Ред Булл» ходят слухи, что Даниэль Риккардо снова обрёл свой талант, хотя долгое время казалось, что он его потерял. «Ред Булл» не хочет (да и не нуждается) в ещё одном гонщике номер один, им просто нужен кто-то, кто сможет надёжно прикрывать Ферстаппена. В этом сезоне «Ред Булл» доминирует, и Перес не играет важной роли, но если соперники подберутся ближе, то нужны будут два пилота, которые будут работать на полную катушку.

Перетасовать пилотов «Ред Булл» не так уж сложно. Представить это нетрудно», — написал Сейвуд в своём блоге.