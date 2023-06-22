Тед Кравиц рассказал, что Хэмилтон был единственным гонщиком Ф-1, кто поддерживал W Series

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц сообщил, что семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был единственным гонщиком Формулы-1, кто напрямую поддерживал женский формульный чемпионат W Series.

«По моей информации, Льюис был единственным гонщиком, кто мог потрудиться спуститься в паддок W Series.

В пятницу я спросил его, что, как ему кажется, нужно сделать, чтобы воскресить серию. Он ответил, что ищет компании, которые могли бы стать инвестором. Не думаю, что финансовые проблемы W Series настолько серьёзны, что им не хватило десятков миллионов фунтов», – приводит слова Кравица портал Formula1News.

Напомним, ранее стало известно, что чемпионат W Series перешёл под внешнее управление из-за трудностей с финансированием.