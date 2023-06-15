Женский формульный чемпионат W Series перешёл под внешнее управление

Чемпионат по кольцевым гонкам на болидах среди женщин W Series перешёл под внешнее управление, сообщает портал RacingNews365.
Напомним, из-за финансовых трудностей в чемпионате W Series досрочно завершился сезон-2022. В последние месяцы руководители серии активно искали инвесторов для возобновления чемпионата, но попытки оказалась безрезультатными.
Новое административное управление сообщило, что сезон W Series не будет начат в 2023 году из-за проблем с ликвидностью.
Ранее Формула-1 запустила другой чемпионат для девушек – «Академия Формулы-1». Напомним, на протяжении нескольких сезонов W Series являлась официальной гонкой поддержки Формулы-1 наряду с Формулой-2 и Формулой-3.
Первый чемпионат женской серии прошёл в 2019 году. В 2020-м сезон был отменён из-за пандемии коронавируса, однако вернулся в качестве серии поддержки Формулы-2 в 2021 году, а затем провёл неполный сезон-2022.
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