Алонсо: в «Астон Мартин» чувствую себя увереннее, чем когда-либо в карьере

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что никогда не был настолько уверен в своей команде, как сейчас.

«С точки зрения темпа мы уступали «Ред Булл» большую часть гонки, но в Канаде мы были наиболее конкурентоспособны в этом году. Что касается того, как складываются дела в «Астон Мартин», то всё хорошо. Не могу вспомнить другого случая в карьере, когда чувствовал себя настолько же уверенным в команде и проекте. Машина двигается в правильном направлении, я хочу выиграть гонку в этом году, и у нас будет больше возможностей для этого», — приводит слова Алонсо F1i со ссылкой на Sky Sports.

В нынешнем сезоне Алонсо в восьми гонках набрал 117 очков и располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов.