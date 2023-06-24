Алонсо: в «Астон Мартин» чувствую себя увереннее, чем когда-либо в карьере
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что никогда не был настолько уверен в своей команде, как сейчас.
«С точки зрения темпа мы уступали «Ред Булл» большую часть гонки, но в Канаде мы были наиболее конкурентоспособны в этом году. Что касается того, как складываются дела в «Астон Мартин», то всё хорошо. Не могу вспомнить другого случая в карьере, когда чувствовал себя настолько же уверенным в команде и проекте. Машина двигается в правильном направлении, я хочу выиграть гонку в этом году, и у нас будет больше возможностей для этого», — приводит слова Алонсо F1i со ссылкой на Sky Sports.
В нынешнем сезоне Алонсо в восьми гонках набрал 117 очков и располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов.
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