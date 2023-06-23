Уиндзор: не думаю, что Алонсо на равных машинах выиграет у Ферстаппена

Известный аналитик Питер Уиндзор считает, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не смог бы одолеть Макса Ферстаппена даже на равных машинах.

«Мы все абсолютно справедливо считаем, что Фернандо — отличный пилот, он всегда максимизирует свои возможности в гонках, он действительно может выйти за пределы возможностей, но можно ли назвать Алонсо лучшим в обгонах или в борьбе колесо к колесу? В этом разница. Фернандо последователен, и во время гонок он успевает думать о стратегии, шинах и прочем, но я не думаю, что он выиграет у Ферстаппена даже на равных машинах. Макс — идеальный гонщик», — сказал Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.

Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов со 195 очками, Алонсо со 117 баллами на третьем месте.