Хилл предостерёг Хэмилтона от насмешек над Алонсо, напомнив, что он второй по возрасту
Поделиться
Чемпион мира Формулы-1, ныне эксперт Деймон Хилл прокомментировал шутку пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона о том, что испанец Фернандо Алонсо «сдаёт в реакции, становится старше».
«Мне кажется, Льюис играл с огнём, когда по-дружески подколол Фернандо после того, как обогнал его на старте гонки в Монреале, потому что Алонсо стал немного старше. Но второй самый возрастной гонщик Формулы-1 сейчас – Льюис Хэмилтон!
Хорошо, что Фернандо показывает – после сорока лет есть жизнь в гонках. Льюис, вероятно, думает: «Класс! У меня есть ещё несколько сезонов!» – приводит слова Хилла Daily Express.
Напомним, Алонсо сейчас 41 год, а Хэмилтону – 38 лет. Испанец дважды становился чемпионом мира Формулы-1, а британец выигрывал семь раз.
Комментарии
- 24 июня 2023
-
20:54
-
20:22
-
19:51
-
19:25
-
19:06
-
18:41
-
18:18
-
17:22
-
16:28
-
14:52
-
14:39
-
13:43
-
13:32
-
12:38
-
11:36
-
10:49
-
10:03
-
09:50
-
00:37
- 23 июня 2023
-
23:35
-
23:30
-
22:26
-
21:05
-
20:54
-
19:54
-
19:45
-
19:18
-
18:35
-
17:54
-
16:54
-
16:13
-
15:09
-
13:59
-
13:08
-
12:08
Партнерский контент