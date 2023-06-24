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Хилл предостерёг Хэмилтона от насмешек над Алонсо, напомнив, что он второй по возрасту

Хилл предостерёг Хэмилтона от насмешек над Алонсо, напомнив, что он второй по возрасту
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Чемпион мира Формулы-1, ныне эксперт Деймон Хилл прокомментировал шутку пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона о том, что испанец Фернандо Алонсо «сдаёт в реакции, становится старше».

«Мне кажется, Льюис играл с огнём, когда по-дружески подколол Фернандо после того, как обогнал его на старте гонки в Монреале, потому что Алонсо стал немного старше. Но второй самый возрастной гонщик Формулы-1 сейчас – Льюис Хэмилтон!

Хорошо, что Фернандо показывает – после сорока лет есть жизнь в гонках. Льюис, вероятно, думает: «Класс! У меня есть ещё несколько сезонов!» – приводит слова Хилла Daily Express.

Напомним, Алонсо сейчас 41 год, а Хэмилтону – 38 лет. Испанец дважды становился чемпионом мира Формулы-1, а британец выигрывал семь раз.

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