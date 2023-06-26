Ферстаппен ответил, хочет ли он побить рекорд Хэмилтона по числу побед в Ф-1
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, в середине июня одержавший 41-ю победу в Гран-при Формулы-1, высказался о рекорде звёздного британца Льюиса Хэмилтона.
«Это очень тяжело сделать. Вы должны выступать на правильной машине в течение долгого времени, и мы не знаем, получится ли у нас. Рекорд не является тем, о чём я думаю, я просто плыву по течению и наслаждаюсь моментом», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.
Рекордсмены по числу побед в Гран-при Формулы-1:
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103;
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91;
3. Себастьян Феттель (Германия) – 53;
4. Ален Прост (Франция) – 51;
5. Айртон Сенна (Бразилия)/Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 41.
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