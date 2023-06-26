Ферстаппен ответил, хочет ли он побить рекорд Хэмилтона по числу побед в Ф-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, в середине июня одержавший 41-ю победу в Гран-при Формулы-1, высказался о рекорде звёздного британца Льюиса Хэмилтона.

«Это очень тяжело сделать. Вы должны выступать на правильной машине в течение долгого времени, и мы не знаем, получится ли у нас. Рекорд не является тем, о чём я думаю, я просто плыву по течению и наслаждаюсь моментом», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Рекордсмены по числу побед в Гран-при Формулы-1:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103;

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91;

3. Себастьян Феттель (Германия) – 53;

4. Ален Прост (Франция) – 51;

5. Айртон Сенна (Бразилия)/Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 41.