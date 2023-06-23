Фиттипальди оценил шансы Ферстаппена побить рекорд по количеству титулов в Формуле-1

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о том, сможет ли пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграть титул восемь раз и побить рекорд Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера, у которых по семь побед в чемпионате.
«На мой взгляд, ещё рано говорить о том, сможет ли Ферстаппен побить рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона, но определённо у него есть потенциал это сделать. Вообще, в любом виде спорта порой некоторые рекорды кажутся несокрушимыми, но история говорит нам об обратном. Безусловно, у Макса есть возможность побить рекорд — возраст, физическая форма, уровень тренировок и психологическая устойчивость. Да, он может выиграть чемпионат больше семи раз», — приводит слова Ферстаппена GPToday.
На данный момент у Макса Ферстаппена два титула. В нынешнем сезоне он также лидирует в общем зачёте пилотов, выиграв шесть гонок из восьми.
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