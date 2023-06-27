Серхио Перес — о ГП Австрии: для меня важно стабильно провести уикенд и показать результат
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался перед Гран-при Австрии Формулы-1, который пройдёт в ближайшие выходные.
«Я сосредоточусь на трассе, потому что знаю, как важно для меня провести стабильный уикенд и действительно добиться результата, на который я способен.
Погода, похоже, может быть непростой, а уикенд спринтерский, поэтому время на настройку машины будет минимальным и критичным, мы должны максимально использовать каждый момент, который у нас есть для подготовки.
Мне понравился последний спринтерский уикенд в Баку, я выступил там довольно успешно, но на совсем другой трассе. Я хочу добиться того же снова, но знаю, что для этого мне нужно прибавить», — приводит слова Переса RacingNews365.
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