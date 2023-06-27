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Алонсо: уикенд со спринтом — не лучший вариант для «Астон Мартин»

Алонсо: уикенд со спринтом — не лучший вариант для «Астон Мартин»
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо объяснил, почему для его команды формат уикенда со спринтом является не лучшим вариантом.

«Мне кажется, что спринтерский уикенд — не лучший вариант для нас, потому что нам всё ещё нужно больше времени на свободные практики с нашей новой модернизированной машиной. Нам ещё нужно многое понять и немного оптимизировать весь пакет. В Австрии же у нас для этого будет всего одна тренировка. Но есть то, что есть. Сама схема трассы нам подходит, есть длинные прямые, есть специфические повороты. Возможно, у нас будет хороший темп», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

Напомним, в нынешнем сезоне запланировано шесть спринтерских уикендов. Гран-при Австрии — второй такой этап, первый прошёл в Азербайджане.

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