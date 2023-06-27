Алонсо: уикенд со спринтом — не лучший вариант для «Астон Мартин»

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо объяснил, почему для его команды формат уикенда со спринтом является не лучшим вариантом.
«Мне кажется, что спринтерский уикенд — не лучший вариант для нас, потому что нам всё ещё нужно больше времени на свободные практики с нашей новой модернизированной машиной. Нам ещё нужно многое понять и немного оптимизировать весь пакет. В Австрии же у нас для этого будет всего одна тренировка. Но есть то, что есть. Сама схема трассы нам подходит, есть длинные прямые, есть специфические повороты. Возможно, у нас будет хороший темп», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
Напомним, в нынешнем сезоне запланировано шесть спринтерских уикендов. Гран-при Австрии — второй такой этап, первый прошёл в Азербайджане.
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