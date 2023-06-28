«Пилотов будут обвинять». Деймон Хилл дал тревожный прогноз на Гран-при Австрии

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл высказался о предстоящем Гран-при Австрии, который пройдёт с 30 июня по 2 июля в Шпильберге.

В частности, Хилл объяснил, почему конфигурация трассы может стать причиной многочисленных споров между командами.

«Всё происходящее будет втиснуто в невообразимо узкую трассу. На круг уходит меньше минуты, не так ли? Количество машин, желающих проехать быстрый круг, является проблемой. Все будут раздражаться, потому что когда пилоты будут проходить медленный круг, то при этом невольно будут блокировать других, и их будут обвинять в неспортивном поведении. Вы не сможете заставить свою машину исчезнуть, эти болиды огромны», – сказал Хилл в подкасте Sky Sports F1.