Расписание трансляций Гран-при Австрии Формулы-1 2023 года

С 30 июня по 2 июля на автодроме в Шпильберге (Австрия) пройдёт Гран-при Австрии Формулы-1.
Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Формула-1 Гран-при Австрии – 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 30 июня
14:30. Первая тренировка Гран-при Австрии Формулы-1
18:00. Квалификация Гран-при Австрии Формулы-1
Суббота, 1 июля
13:30. Спринт-квалификация Гран-при Австрии Формулы-1
17:30. Спринт Гран-при Австрии Формулы-1
Воскресенье, 2 июля
16:00. Гонка Гран-при Австрии Формулы-1
- 27 июня 2023
-
19:19
-
18:22
-
17:39
-
17:20
-
16:18
-
16:14
-
15:56
-
15:16
-
14:56
-
14:04
-
13:56
-
13:16
-
12:45
-
12:42
-
11:45
-
11:04
-
10:48
-
10:07
-
00:15
-
00:00
- 26 июня 2023
-
22:45
-
22:29
-
21:28
-
20:42
-
20:18
-
19:50
-
18:44
-
17:41
-
16:34
-
15:54
-
15:29
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
13:15