Расписание трансляций Гран-при Австрии Формулы-1 2023 года

С 30 июня по 2 июля на автодроме в Шпильберге (Австрия) пройдёт Гран-при Австрии Формулы-1.

Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Формула-1 Гран-при Австрии – 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 30 июня

14:30. Первая тренировка Гран-при Австрии Формулы-1

18:00. Квалификация Гран-при Австрии Формулы-1

Суббота, 1 июля

13:30. Спринт-квалификация Гран-при Австрии Формулы-1

17:30. Спринт Гран-при Австрии Формулы-1

Воскресенье, 2 июля

16:00. Гонка Гран-при Австрии Формулы-1