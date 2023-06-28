Появилась первая фотография спортивного грузовика «Урал» для ралли-рейдов
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Пресс-служба автомобильного завода «Урал» опубликовала первую фотографию раллийного грузовика команды UralMotorSport, который примет участие в международном ралли «Шёлковый путь» – 2023.
«Спортивный экипаж возглавит опытный заводской пилот Юрий Найман. Штурманом выступит Дмитрий Вихренко, мастер спорта Республики Беларусь по автоспорту, имеющий опыт международных раллийных соревнований. Механиком станет Алексей Попов. Вместе с ними на дистанцию «Шёлкового пути» отправятся автомобили сопровождения и техподдержки», – сообщается в анонсе.
Фото: Автомобильный завод «Урал»
Напомним, международное ралли «Шёлковый путь» – 2023 пройдёт с 7 по 15 июля. Участники соревнований преодолеют путь от Казани до Москвы, а общая дистанция составит 5228 км.
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