Появилась первая фотография спортивного грузовика «Урал» для ралли-рейдов

Пресс-служба автомобильного завода «Урал» опубликовала первую фотографию раллийного грузовика команды UralMotorSport, который примет участие в международном ралли «Шёлковый путь» – 2023.

«Спортивный экипаж возглавит опытный заводской пилот Юрий Найман. Штурманом выступит Дмитрий Вихренко, мастер спорта Республики Беларусь по автоспорту, имеющий опыт международных раллийных соревнований. Механиком станет Алексей Попов. Вместе с ними на дистанцию «Шёлкового пути» отправятся автомобили сопровождения и техподдержки», – сообщается в анонсе.

Фото: Автомобильный завод «Урал»

Напомним, международное ралли «Шёлковый путь» – 2023 пройдёт с 7 по 15 июля. Участники соревнований преодолеют путь от Казани до Москвы, а общая дистанция составит 5228 км.