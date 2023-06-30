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Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» может не добиться успеха на ГП Австрии

Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» может не добиться успеха на ГП Австрии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о предстоящем Гран-при Австрии, отметив факторы, которые могут помешать его команде добиться успеха.

«В Канаде мы увидели, что соперники сокращают отставание. В Шпильберге будет спринт и лишь одна тренировка, чтобы настроить машину. Если сделаешь что-то не так, уикенд может быть потерян. В прошлом году мы страдали от слишком большого износа шин. Мы не совсем осознали это в спринте, а в гонке против «Феррари» у нас не было ни единого шанса. Ещё один момент – погода: ожидаются изменчивые условия. Так что, разумеется, успех ни в коем случае не гарантирован», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Гран-при Австрии пройдёт с 30 июня по 2 июля.

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:

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