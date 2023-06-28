Марко отреагировал на слухи о замене Переса на Риккардо в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи, согласно которым резервист команды Даниэль Риккардо может заменить Серхио Переса в роли боевого пилота.

«На самом деле многое было вырвано из контекста. Даниэль Риккардо проводит тест-драйвы, однако со спортом здесь мало что общего. У Переса было несколько очень хороших гонок и несколько очень плохих. Ему нужно снова сосредоточиться и проявить себя наилучшим образом. Для этого не стоит мечтать о титуле чемпиона мира. Положительный момент: он первый, кто здорово провёл два сезона вместе с Максом», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:

Ранее о шансах Риккардо стать вторым боевым пилотом «Ред Булл» мнением поделился бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер.