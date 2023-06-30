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Обладатель поула Ферстаппен объяснил обилие штрафов в квалификации Гран-при Австрии

Обладатель поула Ферстаппен объяснил обилие штрафов в квалификации Гран-при Австрии
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Действующий чемпион мира, лидер общего зачёта Макс Ферстаппен прокомментировал большое количество штрафов во время квалификации Гран-при Австрии.

«Было непросто — из-за границ трассы. На таких скоростях очень сложно оценить расположение белой линии, у меня тоже удалили пару кругов. В Q3 первый круг мы проехали аккуратно — чтобы иметь что-то в активе, и это поубавило радости. Каждый год здесь непросто пилотировать, линия всего несколько сантиметров в ширину — очень непросто. Конечно, я доволен результатом. Завтра будет другой день, но наша машина быстра», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации в Австрии, его напарник Серхио Перес несколько раз нарушил границы трассы, и с него снимали круги. За счёт этого мексиканец не прошёл в третий сегмент квалификации.

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