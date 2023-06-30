Ферстаппен избежал штрафа за блокировку Магнуссена в квалификации ГП Австрии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа за блокировку гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена во время квалификации Гран-при Австрии. Нидерландского гонщика могли оштрафовать на три позиции, и он, таким образом, лишился бы поула.
Напомним, Макс Ферстаппен стал победителем квалификации, опередив пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. Кевин Магнуссен, в свою очередь, не смог пробиться во второй сегмент сессии.
Руководитель Гюнтер Штайнер отмечал, что Ферстаппен припарковал машину на выходе из первого поворота и за счёт этого Кевин Магнуссен потерял время, не улучшив свой быстрый круг.
Гонка Гран-при Австрии пройдёт в воскресенье, 2 июля. В нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен выиграл шесть из восьми гонок.
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