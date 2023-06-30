Ферстаппену грозит штраф в три позиции за блокировку Магнуссена в квалификации ГП Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вызван к стюардам после квалификации Гран-при Австрии за блокировку гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена.

В худшем случае Ферстаппену грозит штраф в три позиции на стартовой решётке в гонке Гран-при Австрии, которая пройдёт в воскресенье, 2 июля.

Макс Ферстаппен стал победителем квалификации, опередив пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. Кевин Магнуссен, в свою очередь, не смог пробиться во второй сегмент сессии.

В общем зачёте пилотов Макс Ферстаппен лидирует со 195 набранными очками, он выиграл шесть из восьми этапов в нынешнем сезоне Формулы-1. Его ближайший преследователь Серхио Перес отстаёт на 69 баллов. Третье место у Фернандо Алонсо — 117 очков.