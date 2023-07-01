Хюлькенберг объяснил, почему решился перейти на слики во время спринта Гран-при Австрии

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал свой финиш на шестом месте в спринтерской гонке Гран-при Австрии и смелое решение перейти на слики за шесть кругов до финиша.
«Сессия получилась богатой на события и напряжённой, но, очевидно, позитивной. Мы не ожидали набора очков в спринте перед приездом на Гран-при, так что я рад, что в итоге мы набрали эти очки.
Это была весёлая гонка в смешанных погодных условиях. Думаю, команда проделала хорошую работу, и мы получили награду за это.
Скорее всего, для нас переход на слики был единственно возможным решением, потому что промежуточные шины просто начинали слишком сильно сдавать. Я видел, как другие догоняли меня, а у меня больше не было сцепления, так что решение далось легко. К тому же Джордж был первым, кто сменил шины, и команда сказала, что у него всё в порядке. И я сам чувствовал, что время пришло», — приводит слова Хюлькенберга RacingNews365.
- 1 июля 2023
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