Видео: чемпион IndyCar вылетел за пределы трассы, несколько раз перевернувшись в воздухе

Тяжёлой аварией отметился проходящий в Лексингтоне (штат Огайо, США) этап американской гоночной серии IndyCar.
Победитель чемпионата в сезоне-2016, француз Симон Пажно, выступающий за команду Meyer Shank Racing, вылетел за пределы трассы на большой скорости из-за отказа тормозов, после чего несколько раз перевернулся и врезался в ограждение.
Подбежавшему персоналу пришлось переворачивать оказавшуюся на боку машину, чтобы извлечь из неё француза, который, к счастью, избежал серьёзных травм и самостоятельно смог встать на ноги, после чего был отправлен на медицинское обследование.
Права на видео принадлежат IndyCar. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IndyCar.
Напомним, действующим чемпионом этапа на трассе «Мид-Огайо» является новозеландец Скотт Маклафлин.
- 1 июля 2023
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