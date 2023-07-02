Экс-чемпион IndyCar Симон Пажно пропустит гонку в Огайо после вчерашней аварии

Пилот команды «Meyer Shank Racing» Симон Пажно пропустит этап американской гоночной серии IndyCar в Огайо по медицинским причинам, сообщает портал The Race. Место Пажно займёт американец Конор Дейли. Состояние Симона будет снова проверено перед гонкой в Торонто.

Причиной пропуска стала вчерашняя авария, где бывший победитель чемпионата в сезоне-2016 вылетел за пределы трассы на большой скорости из-за отказа тормозов, после чего несколько раз перевернулся и врезался в ограждение.

Подбежавшему персоналу пришлось переворачивать оказавшуюся на боку машину, чтобы извлечь из неё француза, который, к счастью, избежал серьёзных травм и самостоятельно смог встать на ноги, после чего был отправлен на медицинское обследование.