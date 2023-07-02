«Это полный бред». Магнуссен раскритиковал правила границ трассы на Гран-при Австрии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен раскритиковал правила ограничения трассы на Гран-при Австрии, согласно которым все гонщики, кроме двух, получили как минимум одно предупреждение за выезд за белые линии во время гоночного уикенда.

«Это весёлая трасса. Но когда так происходит, это полный бред, понимаете? Это портит всё дело, портит всё удовольствие.

Есть естественные пределы трассы, этого достаточно. Никто не поедет быстрее, если выедет за них», — приводит слова Магнуссена Total-Motorsport.

В нынешнем сезоне Кевин Магнуссен набрал всего два очка за девять этапов Гран-при и располагается на 18-м месте в общем зачёте пилотов.

Гран-при Австрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +5.155.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17.188.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +21.377.

5. Ландо Норрис («Макларен») +26.327.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.317.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.196.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +48.403.

9. Пьер Гасли («Альпин») +57.667.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +59.043.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:09.767.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

13. Логан Сарджент («Макларен») +1 круг.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.