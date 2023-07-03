Чарльз НГ выиграл этап RDS GP в Санкт-Петербурге и принёс 1-ю победу гиперкару Flanker F

Третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии сезона-2023 будет навсегда вписан в историю российского дрифта. Уикенд на автодроме «Игора Драйв» выиграл Чарльз НГ, который принёс первую в истории победу в RDS GP российскому гиперкару Flanker F, созданному Сергеем Кабаргиным. Для самого Чарльза (STAR PЁR STARS AIMOL) этот успех стал вторым в его карьере в российском дрифте.

Путь к победе для пилота из Гонконга начался с перезаезда (OMT – one more time) с Леонидом Шнайдером из команды TimeUp на стадии топ-16. В этой дуэли Леонид был слишком агрессивен и допустил контакт с Чарльзом — для Шнайдера на этом борьба была завершена, а Чарльз прошёл в топ-8. Правда, механикам команды STAR PЁR STARS AIMOL пришлось потрудиться, чтобы починить Flanker F.

Следующим соперником для будущего победителя этапа стал Алексей Вахтин (VSTeam), с которым Чарльз успешно справился. В полуфинале сетка парных заездов свела его с напарником по STAR PЁR STARS AIMOL Дмитрием Ермохиным. В этом внутрикомандном дерби Нг взял верх и вышел в финал. А соперником Чарльза по решающему сражению стал лидер TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгий Чивчян, с которым они уже проводили дуэль в полуфинале на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде. Тогда сильнейшим стал Гоча, но на сей раз он допустил ошибку — хорошо проехав лидером, трёхкратный чемпион RDS GP в роли преследователя перестарался и врезался в Чарльза.

В итоге пилот STAR PЁR STARS AIMOL второй раз в карьере выиграл этап RDS GP, а также принёс первую в истории чемпионата победу российскому гиперкару Flanker F и установил своеобразный рекорд — на всех трёх прошедших этапах 2023 года соперники атаковали его Flanker F в контактной борьбе на трассе.

Для двух других призёров этапа путь к подиуму был разным. Георгий Чивчян без особых сложностей преодолел сопротивление сначала Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team), а затем Никиты Шикова (Carville Racing). В полуфинале Гочу ждала встреча с Ильёй Фёдоровым из AUTOPROFI TEAM. Что касается Дмитрия Ермохина, то в топ-16 он только через OMT-заезд смог одолеть победителя квалификации Тимофея Добровольского (TAKAYAMA FORWARD AUTO), а потом взял верх над Антоном Козловым (Carville Racing). Антон весь уикенд страдал от проблем с автомобилем, устранить которые к топ-8 не удалось — в сочетании с собственной ошибкой Козлов не смог пробиться в финал.

Одним из героев трассы «Игора Драйв» стал Илья Фёдоров. Пилот AUTOPROFI TEAM в прямом смысле с боем пробился в полуфинал. Сначала в топ-16 спортсмена протаранил Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team). Только команда восстановила машину к топ-8, как там в многострадальный Nissan EvoSilvia Фёдорова три раза приложился Данила Скоробогатов (TimeUp). В сражениях с Георгием Чивчяном и Дмитрием Ермохиным обошлось без контактов, но бороться на равных Илья с ними не смог — разница в мощности автомобилей была не в пользу Фёдорова, хотя сам спортсмен признался, что очень доволен и четвёртым местом.

RDS GP. «Игора Драйв». Личный зачёт. Топ-3:

1. Чарльз Нг (STAR PЁR STARS AIMOL).

2. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO).

3. Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL).

RDS GP. «Игора Драйв». Командный зачёт. Топ-3:

1. STAR PЁR STARS AIMOL.

2. TAKAYAMA FORWARD AUTO.

3. Carville Racing.

Интересными оказались не только итоги уикенда в Санкт-Петербурге, но и положение в личном зачёте после трёх этапов. Антон Козлов упустил лидерство и опустился сразу на третью строчку в общей классификации. Второго места на трассе «Игора Драйв» Георгию Чивчяну хватило, чтобы выйти в лидеры, а победа на этапе позволила Чарльзу НГу подняться на второе место. Тем не менее в тройке лидеров ещё ничего не решено — первое и третье место разделяет всего 55 очков, а это отставание легко отыгрывается.

В командном зачёте в первой тройке борьба не менее напряжённая. Лидирует TAKAYAMA FORWARD AUTO, которую вплотную преследует STAR PЁR STARS AIMOL. Занимающая третье место Carville Racing тоже способна вернуться на первую строчку при одном успешном для себя и проблемном для конкурентов этапе.

RDS GP. Личный зачёт. Положение после трёх этапов. Топ-3:

1. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) — 597 баллов.

2. Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) — 567 баллов.

3. Антон Козлов (Carville Racing) — 542 балла.

RDS GP. Командный зачёт. Положение после трёх этапов. Топ-3:

1. TAKAYAMA FORWARD AUTO — 949 баллов.

2. STAR PЁR STARS AIMOL — 899 баллов.

3. Carville Racing — 790 баллов.

Расклад сил в личном и командном зачётах может измениться уже через три недели. 22–23 июля сезон Гран-при Российской Дрифт Серии продолжится в Москве — четвертый уикенд сезона примет автодром ADM Raceway.