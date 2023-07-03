Участник трагической аварии в Спа прокомментировал гибель ван'т Хоффа

Адам Фитцджеральд, пилот гоночной серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA), опубликовал в социальных сетях новый пост, который посвятил Дилано ван'т Хоффу.
«У меня нет слов для семьи Дилано, кроме того, что я действительно искренне сочувствую им. Дилано постоянно в моих мыслях. Просто не знаю, что я могу сказать, кроме этого. Моё сердце разбито. Покойся с миром, Дилано», — написал Фитцджеральд.
Напомним, на трассе «Спа-Франкоршам» во время второй гонки серии FRECA автомобиль Дилано ван'т Хоффа остановился на трассе после контакта с одним из соперников, после чего в него на высокой скорости врезался Адам Фитцджеральд, который не успел увернуться из-за ограниченной видимости — заезд проходил на мокрой от дождя трассе. Сообщается также, что вскоре автомобиль голландца ударили ещё двое гонщиков.
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