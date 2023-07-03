Расселл предложил внести два изменения в формат спринтов Формулы-1

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался об изменениях, которые, по его мнению, сделали бы спринтерские гонки более зрелищными.

«Я считаю спринтерскую гонку интересной, однако по-прежнему думаю, что она слишком короткая. В обычных условиях, на сухой трассе, она получилась бы довольно скучной.

Думаю, было бы неплохо задуматься об обязательном использовании мягких шин в спринте, это сделало бы всё динамичнее. Сейчас если вы воспользуетесь «медиумом», то проведёте всю гонку в DRS-паровозике и ничего с этим не сделаете», – приводит слова Расселла Sky Sports.

Ранее Джордж Расселл критично высказался о выступлении «Мерседеса» на Гран-при Австрии, где он финишировал только седьмым.