Марко — о де Врисе: мы следим за ним, у нас есть два пилота, готовых к Ф-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в очередной раз высказался о потенциальном увольнении голландца Ника де Вриса из «Альфа Таури».

«У нас есть два пилота, готовых выступать в Формуле-1 – это Лиам Лоусон и Аюми Иваса. Мы следим за развитием де Вриса», – приводит слова Марко Servus TV.

Ранее сообщалось, что де Врис находится на грани увольнения, поскольку его выступления не устраивают «Ред Булл». В дебютном сезоне в Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка за девять этапов.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 229 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 148.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 131.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 106.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 82.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 72.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 72.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

10. Ландо Норрис («Макларен») — 26.