Глава ФИА негативно отреагировал на предложение Хэмилтона обновить правила

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что боссы не будут вмешиваться в изменения правил, несмотря на доминирование Макса Ферстаппена в Формуле-1.
Это произошло после того, как Льюис Хэмилтон предложил руководителям ФИА обновить правила, чтобы остановить отрыв «Ред Булл» в 2024 году. В Австрии Хэмилтон предложил боссам рассмотреть возможность обновления правил, чтобы запретить командам работать над машинами следующего года до определённой даты.
«Пришло время Ферстаппена, пришло время «Ред Булл». Что тут с этим поделаешь? Искать какие-то ограничения для Ферстаппена? Нет, давайте сделаем лучше так, чтобы все могли развиваться и быть сильными. Никто не мешает другим командам быть лучше. Мы не можем наказывать людей за то, что они стали лучше, за то, что они больше стараются. Это несправедливо», — приводит слова бен Сулайема Daily Express.
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