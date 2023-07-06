Хюлькенберг: Хэмилтон был испорчен своим успехом

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после инцидента, который произошёл во время Гран-при Австрии.

Напомним, в течение всей гонки Хэмилтон по радио жаловался своей команде на недостаточную скорость и проблемы с управляемостью машины. После этого руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил пилоту, чтобы тот «просто управлял этой машиной».

«Нужно сказать, что Льюис был немного испорчен своим успехом. В наши дни он быстро начинает жаловаться», — приводит слова Хюлькенберга GrandPrix.com.

Напомним, на Гран-при Австрии Хэмилтон показал восьмой результат. Хюлькенберг досрочно завершил гонку. Гран-при Великобритании состоится в ближайший уикенд, с 7 по 9 июля.