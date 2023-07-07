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Леонардо Форнароли выиграл квалификацию Формулы-3 в Сильверстоуне, Бедрин — 19-й

Леонардо Форнароли выиграл квалификацию Формулы-3 в Сильверстоуне, Бедрин — 19-й
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Пилот «Трайдента» Леонардо Форнароли показал лучшее время в квалификации Формулы-3 в Сильверстоуне. Второй результат продемонстрировал Оливер Гёте, также представляющий «Трайдент». Топ-3 замкнул Пепе Марти из «Кампос Рейсинг».

Россиянин Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») продемонстрировал 19-й результат.

Формула-3. Квалификация. Гран-при Великобритании:

1. Леонардо Форнароли («Трайдент») – 1:45.520.
2. Оливер Гёте («Трайдент») +0,126
3. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») +0,354
4. Кристиан Мэнселл («Кампос Рейсинг») +0,389
5. Габриэль Бортолето («Трайдент») +0,390
6. Пол Арон («Према Рейсинг») +0,425
7. Габриэле Мини («Хайтек Пульс-Эйт») +0,520
8. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +0,526
9. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0,544
10. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +0,635
19. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +0,212.

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