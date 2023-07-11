Маршал гонки DTM госпитализирован после конфликта с протестующими активистами

На гонке DTM на трассе «Норисринг» в минувший уикенд прошла демонстрация, устроенная протестующими против климатических изменений. Она завершилась ранением одного из маршалов.

Представитель полиции подтвердил эту информацию агентству DPA, которое сообщило, что маршал пытался предотвратить выход протестующих на трассу, после чего подвергся нападению.

«Проведённое расследование показало, что трое из участников акции вступили в конфликт с маршалом», — говорится в заявлении полиции.

Как сообщает агентство DPA, маршал остаётся в больнице, а нападавшим на него могут быть предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений.

Всего в беспорядках на Норисринге участвовали 13 протестующих, один из которых прикрепился к ограждению, а другой, как сообщается, облился маслом.