Феттель навестил Риккардо и «Ред Булл» на тестах в Сильверстоуне. Фото

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель навестил Даниэля Риккардо во время шинных тестов «Ред Булл», которые проходили сегодня, 11 июля, в Сильверстоуне (Великобритания).

Фото: Ред Булл https://twitter.com/redbullracing/status/1678805296490086400

Тесты шин «Пирелли» будут проходить на протяжении нескольких дней.

Ранее журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баретто заявил, что лучшее время, которое Риккардо показал во время тестовых заездов, позволило бы австралийцу занять место в первом ряду стартовой решётки Гран-при Великобритании, который прошёл в минувшие выходные.

Напомним, сегодня стало известно, что Даниэль Риккардо перешёл в «Альфа Таури» на правах аренды до конца текущего сезона Формулы-1, заняв место уволенного нидерландского пилота Ника де Вриса.