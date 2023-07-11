Источник: Риккардо показал на тестах время, достойное первого ряда на ГП Великобритании

Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баретто высказался о результатах Даниэля Риккардо на шинных тестах «Ред Булл» в Сильверстоуне (Великобритания).

«Насколько он хорош сейчас? Источники сообщают, что лучшее время, которое он показал на сегодняшних тестах шин «Пирелли» в Сильверстоуне, было бы достаточно для первого ряда воскресного Гран-при Великобритании. И это круг на автомобиле, который не гонится за мощностью, поскольку основной целью является сбор данных для «Пирелли». Он никогда раньше не водил машину 2023 года выпуска.

Если это не хорошая форма, то я не знаю, что это», — приводит слова Баретто официальный сайт Формулы-1.

Ранее сегодня стало известно, что Даниэль Риккардо заменит Ника де Вриса в составе «Ред Булл», перейдя на правах аренды до конца сезона.