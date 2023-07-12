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Тост назвал пилотов «Торо Россо», кроме Ферстаппена и Феттеля, которых считает выдающимися

Тост назвал пилотов «Торо Россо», кроме Ферстаппена и Феттеля, которых считает выдающимися
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост назвал пилотов, прошедших через «Торо Россо» (Прежнее название «Альфа Таури». — Прим. «Чемпионата»), которых считает наиболее талантливыми.

«Нельзя не отметить, что многие гонщики были очень и очень хороши. Помимо Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена, это Карлос Сайнс. Кроме того, Пьер Гасли, Даниэль Риккардо, а теперь ещё и Юки Цунода. Можно отметить и Жан-Эрика Верня. Он победил в Формуле-Е, что показывает, что он очень талантлив. Себастьен Буэми несколько раз выигрывал «24 часа Ле-Мана». Было действительно много гонщиков, успешных не только в Формуле-1, но и в других категориях. Я счастлив, когда встречаюсь с ними, и доволен, когда они побеждают», — приводит слова Тоста PlanetF1.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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