В «Альфа Таури» объяснили переход Риккардо новым подходом к выбору гонщиков
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Питер Байер, генеральный директор «Альфа Таури», прокомментировал переход в команду австралийца Даниэля Риккардо, заменившего в качестве боевого пилота голландца Ника де Вриса. В частности, Байер объяснил переход Риккардо как смену подхода команды к выбору гонщиков.
«В семье имеет смысл иметь младшего брата, заботящегося о развитии молодых гонщиков. Цель остаётся прежней, и это поиск юных талантов.
Также сейчас обсуждается, нужно ли вести двух молодых гонщиков или наконец начать работать с одним опытным пилотом и одним молодым, что, на мой взгляд, очень интересно с точки зрения общего результата», – приводит слова Байера издание Motorsport.
Ранее Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» отдал Риккардо в аренду в «Альфа Таури».
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