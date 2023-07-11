«Ред Булл» выкинул чемпиона всего на свете через 10 гонок. Что это значит для рынка Ф-1?

Пелотон Формулы-1 не удержался в неизменном составе не то что до финиша сезона, а даже до летней паузы. Уже на следующем Гран-при Венгрии Ник де Врис уступит своё место в кокпите «Альфа Таури» Даниэлю Риккардо. Справедливо ли столь оперативное решение «Ред Булл» и что оно значит для будущих составов обеих команд «быков»?

Почему уволили де Вриса?

Приход Ника де Вриса в «Альфа Таури» изначально смотрелся пусть не авантюрой, но рискованным решением, на которое команда пошла отчасти от безысходности. «Ред Булл» согласился «продать» права на Пьера Гасли «Альпин», не сумел пробить переход в Формулу-1 Колтона Херты (к слову, есть сомнения, что американец выступил бы сильнее де Вриса) и уже после этого обратил внимание на голландца.

Де Врису невероятно подфартило, что аккурат на Гран-при Италии он подменил Алекса Албона в составе «Уильямса» и воспользовался отличной максимальной скоростью болида британцев, заехав в очки – после этого Ника быстренько дописал доктор Марко.

«Ред Булл» связывал с де Врисом весьма высокие ожидания: всё-таки к ним приходил пилот с многолетним опытом работы в «Мерседесе», чемпион Формулы-2 и Формулы-Е, покоритель гонок на выносливость, бывший доминатор картинга… Короче, чемпион всего на свете. «Быки» считали, что, несмотря на отсутствие «боевого» стажа в Ф-1, Ник быстро сможет стать лидером «Альфа Таури». А если всё пойдёт хорошо, то со временем де Врис может дорасти до основной команды «Ред Булл» и сформировать полностью голландский дуэт со своим другом Максом Ферстаппеном.

Увы, реальность оказалась куда жёстче. На незнакомых трассах де Врис потерялся, а слабая форма нового болида «Альфа Таури» лишь усугубила положение Ника. При этом его напарник Юки Цунода на третий сезон в Ф-1 сделал качественный шаг вперёд и постоянно опережал де Вриса. Более того, возвращение на знакомые Нику трассы не привело к желанному прогрессу. И в «Ред Булл» быстро поняли, что бриллианта в лице дебютанта не нашли.

Многочисленные ультиматумы со стороны «быков» никак мотивации де Вриса не помогли, скорости не добавили. Так что роман Ника с Формулой-1 получился недолгим. С другой стороны, он должен быть рад, что хотя бы получил шанс и проехал полсезона – многие не получают и такого. Ну а теперь пора возвращаться туда, где де Врис уже добивался успеха: в гонки на выносливость и Формулу-Е.

Почему взяли Риккардо?

Ещё когда «Ред Булл» только взял Даниэля резервным пилотом, было ясно, что у австралийца сохраняется лишь один карьерный путь в Ф-1: получить место в «Альфа Таури», проявить себя и после этого, даст бог, вернуться в «Ред Булл». Дэн сделал всё от себя зависящее, приступив к работе на симуляторе «быков». Риккардо удалось избавиться от «плохих привычек», которыми он оброс в бесплодных попытках адаптироваться под «Макларен». Даниэль показал инженерам, что восстанавливает форму, и когда в «Ред Булл» разочаровались в де Врисе, то решили вновь посмотреть на Риккардо в боевых условиях.

Финальной проверкой для Даниэля могли стать шинные тесты «Пирелли», которые проходят в эти дни в Сильверстоуне. Интересно, что слухи про состоявшееся увольнение де Вриса пошли после того, как Риккардо отработал первые полдня – словно в «Ред Булл» хотели увидеть хоть какие-то круги Даниэля на актуальном болиде и после этого уже с полной уверенностью отправили Ника восвояси.

По информации журналиста пресс-службы Ф-1 Лоуренса Баретто, Риккардо показал на испытаниях хорошую скорость: его лучший круг достаточно быстр для того, чтобы на стартовой решётке Гран-при Великобритании австралиец оказался на первом ряду. Впрочем, надо понимать, что сравнивать тесты и реальную квалификацию, а также условия в субботу и вторник странновато. В любом случае в «Ред Булл» остались довольны, пусть даже какой-то болельщик заснял разворот Риккардо на одном из кругов.

А как же молодёжь «Ред Булл»?

На самом деле из всего пула молодых талантов «быков» к переходу в Формулу-1 сейчас готов разве что Лиам Лоусон. Новозеландец успешно дебютировал в непростой Супер Формуле, где одержал две победы в пяти гонках и занимает второе место в личном зачёте. Вот только до этого Лоусон провёл два неплохих, но отнюдь не выдающихся сезона в Формуле-2. Если бы Лиам выстрелил по-настоящему, то уже год назад подписали бы его, а не де Вриса. Так что свой шанс Лоусон упустил сам.

Ну а нынешние пилоты «Ред Булл» в Формуле-2 пока недостаточно хороши. Аюму Иваса занимает третье место в личном зачёте, но совмещает сильные выступления с абсолютно средненькими. Энцо Фиттипальди и Деннис Хаугер в свои вторые полные сезоны в серии являются середнячками, а Зейну Мэлоуни и Исаку Хаджару явно нужно время на адаптацию – какая уж тут Ф-1.

Что теперь будет в 2024-м?

В официальном пресс-релизе подписание Риккардо в «Альфа Таури» называется арендой, причём до конца сезона-2023. Впрочем, как вы понимаете, никто не мешает продлить эту аренду ещё на годик в случае необходимости.

Сейчас тактика «Ред Булл» примерно следующая. Оставшаяся половина сезона позволит руководству «быков» оценить потенциал как Риккардо, так и Юки Цуноды. Если австралиец к концу года будет уступать японцу по темпу, это конец формульной карьеры Дэна – смысл его держать дальше даже во второй команде, если понятно, что на уровень первой он уже не тянет.

Если Риккардо, наоборот, разгромит Цуноду, несмотря на отсутствие тестов и камбэк по ходу чемпионата, то это сильный удар уже по карьере Юки. В таком случае «Ред Булл» может пойти на полное обновление состава второй команды и сформировать на 2024 год дуэт Риккардо – Лоусон или всё-таки рискнуть с подписанием чемпиона IndyCar Алекса Палоу.

Наконец, если Риккардо возвращается как король, а Серхио Перес продолжает проваливать квалификации, то мы вовсе не удивимся разрыву контракта с мексиканцем. Да, соглашение Чеко с «Ред Булл» действует до конца сезона-2024, но сам Перес прекрасно помнит, как много значат контракты в Формуле-1. А Кристиан Хорнер легко объяснит свои нынешние слова, что будущему Серхио ничто не угрожает. Мол, да, в июле не угрожало, а в декабре вот ситуация стала другая – се ля ви.

В общем, «Ред Булл» сделал важный шаг, который позволит «быкам» к концу 2023 года куда лучше понимать свою стратегию с пилотами на ближайшие пару сезонов.