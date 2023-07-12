Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» отдал Риккардо в аренду в «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему команда приняла решение отдать своего резервиста Даниэля Риккардо в аренду в «Альфа Таури», место в которой потерял Ник де Врис.

«Его время прохождения круга [на шинных тестах в Сильверстоуне] было конкурентоспособным на трёх разных комплектах шин. Если бы у Риккардо не было такой скорости, мы бы подумали над какими-то другими вариантами. Но «Альфа Таури» находится не в лучшем положении, на последнем месте в Кубке конструкторов, поэтому мы должны были что-то сделать, чтобы прийти к каким-то результатам. Риккардо может привнести в команду новую энергию, как часто случается после смены пилота», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на De Telegraaf.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: