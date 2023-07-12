Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» отдал Риккардо в аренду в «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему команда приняла решение отдать своего резервиста Даниэля Риккардо в аренду в «Альфа Таури», место в которой потерял Ник де Врис.
«Его время прохождения круга [на шинных тестах в Сильверстоуне] было конкурентоспособным на трёх разных комплектах шин. Если бы у Риккардо не было такой скорости, мы бы подумали над какими-то другими вариантами. Но «Альфа Таури» находится не в лучшем положении, на последнем месте в Кубке конструкторов, поэтому мы должны были что-то сделать, чтобы прийти к каким-то результатам. Риккардо может привнести в команду новую энергию, как часто случается после смены пилота», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на De Telegraaf.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
- 12 июля 2023
-
17:46
-
17:41
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:07
-
15:10
-
14:57
-
14:32
-
14:13
-
13:58
-
13:44
-
13:24
-
12:36
-
12:00
-
11:52
-
10:41
-
09:59
-
09:37
- 11 июля 2023
-
23:28
-
23:06
-
22:42
-
21:59
-
20:42
-
20:09
-
19:50
-
19:13
-
18:44
-
18:31
-
17:50
-
17:47
-
17:38
-
17:00
-
16:28
-
16:05