Ромен Грожан разбил машину на середине Гран-при Торонто IndyCar

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, который теперь выступает в американской серии IndyCar, в ходе Гран-при Торонто — десятого этапа сезона — попал в аварию и разбил машину.

Инцидент произошёл на 41-м из 85 кругов гонки. Автомобиль француза снесло в среднескоростном повороте, после чего он передней левой частью врезался в отбойник и сошёл с дистанции.

На момент аварии Грожан, стартовавший девятым, занимал 12-ю позицию.

Возглавляет гонку экс-пилот Формулы-2 Кристиан Лундгор. На момент написания заметки заезд ещё не завершился.