Forbes составил рейтинг команд Формулы-1 по стоимости. «Феррари» — лидер

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» признана самой дорогой командой серии по версии издания Forbes.

Стоимость «Феррари» определена на уровне $ 3,9 млрд. В тройку самых дорогих команд также вошли «Мерседес» и «Ред Булл», стоимость которых оценивается в $ 3,8 млрд и $ 2,6 млрд соответственно. В самом конце списка расположился «Уильямс». Средняя стоимость команды Формулы-1 равна $ 1,88 млрд.

Стоимость всех команд Формулы-1 по версии Forbes:

1. «Феррари» — $ 3,9 млрд

2. «Мерседес» — $ 3,8 млрд

3. «Ред Булл» — $ 2,6 млрд

4. «Макларен» — $ 2,2 млрд

5. «Альпин» — $ 1,4 млрд

6. «Астон Мартин» — $ 1,375 млрд

7. «Альфа Таури» — $ 1,125 млрд

8. «Альфа Ромео» — $ 900 млн

9. «Хаас» — $ 780 млн

10. «Уильямс» — $ 725 млн.

Ранее собственный рейтинг стоимости команд опубликовало издание Sportico.