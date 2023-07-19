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Forbes составил рейтинг команд Формулы-1 по стоимости. «Феррари» — лидер

Forbes составил рейтинг команд Формулы-1 по стоимости. «Феррари» — лидер
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» признана самой дорогой командой серии по версии издания Forbes.

Стоимость «Феррари» определена на уровне $ 3,9 млрд. В тройку самых дорогих команд также вошли «Мерседес» и «Ред Булл», стоимость которых оценивается в $ 3,8 млрд и $ 2,6 млрд соответственно. В самом конце списка расположился «Уильямс». Средняя стоимость команды Формулы-1 равна $ 1,88 млрд.

Стоимость всех команд Формулы-1 по версии Forbes:

1. «Феррари» — $ 3,9 млрд
2. «Мерседес» — $ 3,8 млрд
3. «Ред Булл» — $ 2,6 млрд
4. «Макларен» — $ 2,2 млрд
5. «Альпин» — $ 1,4 млрд
6. «Астон Мартин» — $ 1,375 млрд
7. «Альфа Таури» — $ 1,125 млрд
8. «Альфа Ромео» — $ 900 млн
9. «Хаас» — $ 780 млн
10. «Уильямс» — $ 725 млн.

Ранее собственный рейтинг стоимости команд опубликовало издание Sportico.

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