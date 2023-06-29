Sportico: «Феррари» — самая дорогая команда Ф-1, «Ред Булл» уступает «Мерседесу»

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» является самой дорогой командой чемпионата по версии издания Sportico. Согласно их оценке, стоимость «Скудерии» оценивается в $ 3,13 млрд.

В тройке самых дорогих команд также оказались «Мерседес» и «Ред Булл», стоимость которых оценивается в $ 2,7 млрд и $ 2,42 млрд соответственно.

«Макларен», чья стоимость за последние три года увеличилась более чем вдвое, расположился следом.

Стоимость всех команд Формулы-1 по версии Sportico: