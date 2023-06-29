Sportico: «Феррари» — самая дорогая команда Ф-1, «Ред Булл» уступает «Мерседесу»
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» является самой дорогой командой чемпионата по версии издания Sportico. Согласно их оценке, стоимость «Скудерии» оценивается в $ 3,13 млрд.
В тройке самых дорогих команд также оказались «Мерседес» и «Ред Булл», стоимость которых оценивается в $ 2,7 млрд и $ 2,42 млрд соответственно.
«Макларен», чья стоимость за последние три года увеличилась более чем вдвое, расположился следом.
Стоимость всех команд Формулы-1 по версии Sportico:
|Место
|Команда
|Стоимость
|1.
|«Феррари»
|$ 3,13 млрд
|2.
|«Мерседес»
|$ 2,7 млрд
|3.
|«Ред Булл»
|$ 2,42 млрд
|4.
|«Макларен»
|$ 1,56 млрд
|5.
|«Астон Мартин»
|$ 1,14 млрд
|6.
|«Альпин»
|$ 1,08 млрд
|7.
|«Альфа Таури»
|$ 905 млн
|8.
|«Альфа Ромео»
|$ 815 млн
|9.
|«Уильямс»
|$ 795 млн
|10.
|«Хаас»
|$ 710 млн
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