Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Sportico: «Феррари» — самая дорогая команда Ф-1, «Ред Булл» уступает «Мерседесу»

Sportico: «Феррари» — самая дорогая команда Ф-1, «Ред Булл» уступает «Мерседесу»
Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» является самой дорогой командой чемпионата по версии издания Sportico. Согласно их оценке, стоимость «Скудерии» оценивается в $ 3,13 млрд.

В тройке самых дорогих команд также оказались «Мерседес» и «Ред Булл», стоимость которых оценивается в $ 2,7 млрд и $ 2,42 млрд соответственно.

«Макларен», чья стоимость за последние три года увеличилась более чем вдвое, расположился следом.

Стоимость всех команд Формулы-1 по версии Sportico:

МестоКомандаСтоимость
1.«Феррари»$ 3,13 млрд
2.«Мерседес»$ 2,7 млрд
3.«Ред Булл»$ 2,42 млрд
4.«Макларен»$ 1,56 млрд
5.«Астон Мартин»$ 1,14 млрд
6.«Альпин»$ 1,08 млрд
7.«Альфа Таури»$ 905 млн
8.«Альфа Ромео»$ 815 млн
9.«Уильямс»$ 795 млн
10.«Хаас»$ 710 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023