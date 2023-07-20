Corriere della Sera: Эмерсон Фиттипальди был ограблен на € 250 тыс.
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Двукратный чемпион мира бразилец Эмерсон Фиттипальди был ограблен на сумму около € 250 тыс., сообщает издание Corriere della Sera.
По информации ресурса, инцидент произошёл в прошлый четверг, 13 июля. Грабители пробрались в виллу Фиттипальди, расположенную в итальянской коммуне Сояно-дель-Лаго близ озера Герда, когда его не было дома. Были похищены часы марки Rolex и драгоценности. В настоящий момент полиция ищет преступников.
Эмерсону Фиттипальди 75 лет. Бразилец провёл 11 сезонов в Формуле-1, с 1970 по 1980 год, и дважды становился чемпионом мира в 1972 и 1974 годах. Всего на счету Фиттипилади за карьеру в «королевских» гонках 14 побед в Гран-при и 35 подиумов.
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